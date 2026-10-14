Türkiye’den “temiz pişirme” için LPG önerisi

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Dünya Sıvı Gaz Birliği tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Likit Gaz Haftası’nın açılışına katılan Bakan Bayraktar, küresel LPG sektörünün temsilcilerine bir konuşma yaptı.

Füze Saldırısı

Bakan Bayraktar, küresel enerji sahnesinde eşi benzeri görülmemiş zorluklar ve belirsizlikler yaşandığını belirterek “Pazartesi günü, Dünya Petrol Kongresi için Riyad’daydım. Uçağımız iniş yapmadan sadece birkaç saat önce, havaalanı füze saldırısına uğradı. Umarım bu, bizim yeni normalimiz haline gelmez.” dedi.

Büyük Kardeşlerin Gölgesinde

Küresel enerji tartışmalarında LPG’nin bazen “büyük kardeşleri” olan petrol ve doğal gazın gölgesinde kaldığına işaret eden Bakan Bayraktar, “LPG; esnekliği, taşınabilirliği ve erişilebilirliği ile özellikle arz kesintileri yaşanan dönemlerde milyonlarca tüketici için önemli bir alternatif sunmaktadır.” diye konuştu.

Avrupa İkincisiyiz

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu vurgulayarak “Geçen yıl itibarıyla, toplam LPG tüketiminde Avrupa’da ikinci sırada yer aldık. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisiyiz ve otogaz istasyonları ile LPG’yle çalışan araç sayısı bakımından birinci sıradayız.” dedi.

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Gurur Duyuyoruz

Türkiye’de 10 bin otogaz istasyonu ve 5,2 milyon LPG’li araç bulunduğunu anlatan Bakan Bayraktar, “Bu, kayıtlı araç filomuzun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Birçoğu uluslararası alanda başarılı bir şekilde genişleyerek deneyim ve uzmanlıklarını bu yeni pazarlara taşıyan Türk LPG şirketlerimizle gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Temiz Pişirme İmkânı

Bakan Bayraktar, LPG’yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak gördüklerini kaydederek konuyu özellikle Afrika’da hala yemeklerin ilkel yöntemlerle pişirilmesine getirdi. Dünya çapında yaklaşık iki milyar insanın hâlâ temiz pişirme imkânından yoksun olduğuna değinen Bayraktar, “Bu insanlar, ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açan geleneksel yakıtlara ve pişirme yöntemlerine güvenmeye devam etmektedir. İşte bu noktada LPG gerçek bir fark yaratabilir. Elektrik ve doğal gaz altyapısının sınırlı olduğu topluluklarda LPG, geleneksel pişirme yakıtlarına göre pratik ve daha temiz bir alternatif sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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COP31’in Gündemine Girecek

Bakan Bayraktar, temiz pişirme konusunu gelecek ay Antalya’da düzenlenecek COP31’de küresel gündeme taşımayı planladıklarını açıklayarak “İklim eyleminin, enerjiye erişim ve ekonomik kalkınma ile el ele gitmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Sektörün Üç Önceliği

Küresel LPG endüstrisinin üç önceliğini, “Birincisi; çeşitlendirilmiş kaynaklar, güvenilir altyapı ve tedarik zincirini güçlendirmek. İkincisi, temiz pişirme ve modern enerji altyapısından yoksun topluluklar için LPG’ye güvenli ve uygun fiyatlı erişimi sağlamak. Üçüncüsü; verimliliği artırmak, güvenlik standartlarını güçlendirmek ve inovasyon ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmak.” olarak sıralayan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin bu üç alanda iş birliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Antalya’ya Davet

Bakan Bayraktar, Antalya’da düzenlenecek COP31’i hatırlatarak “Uluslararası topluluğu ağırlamayı ve pratik, kapsayıcı ve gerçekçi çözümler yoluyla iklim eylemini ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepinizi Antalya’da bu küresel çabaya katkıda bulunmaya davet ediyorum.” dedi.