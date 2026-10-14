Muş'ta devlet desteğini görünce hemen başvurdu: 15 hayvanla başladı, sayıyı kısa sürede 40'a çıkardı

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Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeden yararlanmalarını tavsiye eden Çağlı, desteklerin artırılmasını istedi. Devletin sunduğu imkanlardan faydalandıklarını belirten Çağlı, "Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ederiz. İnşallah bu projelerin daha da fazlasını istiyoruz. Bu projeler arttıkça çiftçi de sevinir ve üretime daha fazla katkı sunar." dedi.