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Muş'ta devlet desteğini görünce hemen başvurdu: 15 hayvanla başladı, sayıyı kısa sürede 40'a çıkardı

14.10.2026 - 14:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Devlet desteğiyle 15 gebe düve alan üretici, doğumlarla birlikte sürüsünü büyüttü. Hayvancılığa verilen destekten yararlanan Mehmet Çağlı, üretime devam ederek çiftliğini geliştirmeyi hedefliyor.

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1Muş'ta devlet desteğini görünce hemen başvurdu: 15 hayvanla başladı, sayıyı kısa sürede 40'a çıkardı

Kilis'in Yeniyapan köyüne bağlı Evrentepe mezrasında yaşayan 38 yaşındaki Çağlı, ailesinin yıllarca uğraştığı hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor. Faaliyetlerini geliştirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne müracaat eden Çağlı'nın başvurusu kabul edildi.Devlet desteği kapsamında 15 gebe düve teslim alan Çağlı, ailesine ait çiftlikte hayvanların bakım ve beslenmesini üstlendi.Düvelerin doğum yapmasıyla Çağlı'nın çiftliğindeki toplam hayvan varlığı 40'a ulaştı.Mehmet Çağlı,çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ve işini severek yaptığını söyledi.

2Muş'ta devlet desteğini görünce hemen başvurdu: 15 hayvanla başladı, sayıyı kısa sürede 40'a çıkardı

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni internetten gördüğünü ve başvuru yaptığını anlatan Çağlı, şöyle konuştu: "Başvurum onaylandı. Hayvanlarımı aldım, besliyorum. 15 hayvan aldık, doğumlarla 40 hayvanımız oldu. Proje çok güzel, 7 yıl ödemeli. Küçük işletmelere çok güzel imkan. Bunun yanında yem desteği de bulunuyor. Devletimizin verdiği destekle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyoruz."

3Muş'ta devlet desteğini görünce hemen başvurdu: 15 hayvanla başladı, sayıyı kısa sürede 40'a çıkardı

Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeden yararlanmalarını tavsiye eden Çağlı, desteklerin artırılmasını istedi. Devletin sunduğu imkanlardan faydalandıklarını belirten Çağlı, "Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ederiz. İnşallah bu projelerin daha da fazlasını istiyoruz. Bu projeler arttıkça çiftçi de sevinir ve üretime daha fazla katkı sunar." dedi.

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