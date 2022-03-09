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SiyasetBakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

09.03.2022 - 16:05 |
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğu belirtildi.

Böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği, daha fazla can kaybı yaşanmamasının, huzur ve istikrar için bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu kaydedildi. Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için daha önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

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