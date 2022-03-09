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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

09.03.2022 - 15:53 |
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak. Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

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