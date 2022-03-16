AK Parti'li Turan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Ã‡anakkale ve bÃ¶lge iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli bir yatÄ±rÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Turan, "Her ne kadar vapur sÃ¼resi yarÄ±m saat olsa da in-bin, kar kÄ±ÅŸta, fÄ±rtÄ±nada bekle, bayram tatillerinde benzer yoÄŸunluklarda bekle;Â 2-3 saati bulan bir yolculuktu o bÃ¶lge. Bizim hastamÄ±z olur, karÅŸÄ±ya geÃ§mek iÃ§in Ã§ok Ä±srarla kaptan ararÄ±z. Gemi, vapur bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Meyvecimiz hale meyve gÃ¶nderecektir, bununla ilgili yazÄ±n Ã§ok yoÄŸunluk vardÄ±r. Bizi ararlar 'eÄŸer ÅŸu gemiye ÅŸu vapura binemezsem bizim meyvemiz bozulacaktÄ±r' diye. BalÄ±kÃ§Ä±mÄ±z benzer sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸar. Ambulans geÃ§ecek geÃ§emez; rÃ¼zgar ve sis var vapur kalkmaz. Turizmle ilgili otobÃ¼sle turist getirenler hep dert yandÄ±lar bugÃ¼ne kadar.Â Hep bu konularda vatandaÅŸÄ±mÄ±z dert yandÄ± bizlere. Bu konu bÃ¶lge iÃ§in Ã§ok hassas bir konu" dedi.

Turan, Ã‡anakkale'nin her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ±Â olduÄŸu Ã¶zel bir kent olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Åžimdiye kadar; 'yaparÄ±z' dedik, 'yapamazlar' dediler. Temel attÄ±k 'seÃ§im yatÄ±rÄ±mÄ±' dediler. Direkler yÃ¼kseldi 'asla bitmez' dediler. Ama 4 yÄ±l gibi Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼nyanÄ±n en uzun asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n bitmesine ÅŸahitlik ediyoruz. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yoruz. Cumhuriyetimizin Ã¶n sÃ¶zÃ¼nÃ¼n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 18 Mart'ta onurla gururla aÃ§ma imkanÄ± bulacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

'BÃœYÃœK YATIRIMLAR, BÃœYÃœK HAYALLERLE BAÅžLAR'

Turan, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n birÃ§ok Ã¶zelliÄŸinin bulunduÄŸunu sÃ¶yleyerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"4 bin 600 metre gibi Ã§ok Ã§ok uzun bir kÃ¶prÃ¼. 2 bin 23 metre iki ayak aralÄ±ÄŸÄ±yla Cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na atÄ±fla, 318 metre ayak yÃ¼ksekliÄŸiyle 18 Mart'aÂ atÄ±fla hazÄ±rlanan bir kÃ¶prÃ¼. 162 bin kilometre tel kullanÄ±ldÄ±.Â Yani dÃ¼nyayÄ± 4 defa saracak kadar bir telden bahsediyoruz. Devasa bir yapÄ±. 15 Ã¼lkeden 12 bin kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, farklÄ± zamanlarda. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz betonlarÄ±yla TÃ¼rk bayraÄŸÄ±mÄ±za atÄ±fla hazÄ±rlanan bir betonarme. Ayak viyadÃ¼kleri, ÅŸehitliÄŸimizin abidesi olan o gÃ¶rselle beraber hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir yapÄ±. Kuleler Ã¼zerinde Seyit OnbaÅŸÄ±'nÄ±n top mermileri ve tarihi dokunun da olacaÄŸÄ± Ã¶zel bir mimari. Sultan 2'nci AbdÃ¼lhamit 1879 yÄ±lÄ±nda o bÃ¶lgede bir kÃ¶prÃ¼ projesi yapÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar, bÃ¼yÃ¼k hayallerle baÅŸlar. O hayalini 93 harbi ve sonraki krizlerle hayata geÃ§iremiyor. 2'nci AbdÃ¼lhamit'in 150 sene Ã¶nce hayal ettiÄŸi o projenin daha Ã¶tesini biz hayata geÃ§irdik."

'YATIRIMLARINI BU BÃ–LGEYE KAYDIRACAKLAR'

BÃ¼lent Turan,Â 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Ã‡anakkale'ye bÃ¼yÃ¼k kazanÄ±mlar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã–ncelikle kÃ¶prÃ¼nÃ¼n olmasÄ±ndan dolayÄ± egzoz salÄ±nÄ±mÄ±na engel olunacak. Bu bÃ¼yÃ¼k bir kazanÃ§ Ã§evre aÃ§Ä±sÄ±ndan. Malkara-Ä°stanbul hattÄ± 40 kilometre azalÄ±yor Ã‡anakkale'ye gÃ¶re. Bu yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n daha fazla ilgi duymasÄ± demek. Ä°nsanlar yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± bu bÃ¶lgeye kaydÄ±rmaya baÅŸlayacak. 'UlaÅŸÄ±m varsa imkanlar daha rahat olacak' diye orayÄ± tercih edecekler. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k rakamlarÄ± bulan bir ekonomik deÄŸer elde etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" ifadesini kullandÄ±.

Turan ayrÄ±ca, kÃ¶prÃ¼ye baÄŸlÄ± olarak yeni projelerin devam edeceÄŸini belirterek,Â "Bu projeyle herkesin gurur duymasÄ± gerekiyor. Ben bir Ã‡anakkale evladÄ± olarak herkesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa davet ediyorum" dedi.