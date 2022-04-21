Fren mesafesini yüzde 8 kısaltacak!

Markanın yeni imal ettiği spor lastiği SportContact 7 yüksek performanslı lastik segmentindeki farklı boyut ve ağırlıktaki araçlar için tasarlandı. Lastik önceki ile kıyaslandığında km performansında yüzde 17, yarış pisti performansında yüzde 10, ıslak zeminde frenleme mesafesinde yüzde 8, kuruda yüzde 6 daha iyi sonuçlar elde etti. SportContact 7, kısa bir süre önce Ford Puma, Maserati Ghibli, Levante ve Quattroporte için orijinal ekipman onayı aldı.





Yeni bir bileşim



Yeni UltraContact ise deseneninde dalgaların yoğunluğunu ve sertliğini azaltan dalga kıranlarla gürültü dalgasının emisyonunu azaltmakta. Sırt kanallarına yerleştirilen dalga kırıcılar sayesinde su tahliyesini engellemeden gürültü emisyonunu azaltmasıyla öne çıkıyor. UltraContact, özel geliştirilen YellowChili hamuru bileşenleri sayesinde yol yüzeyine iyice kenetlenerek ideal kalkış, hassas direksiyon tepkisi ve güvenli fren mesafeleri için önemli olan yüksek kavrama seviyesi sağlamayı hedefliyor. Yeni SportContact 7 ise asimetrik, uyarlanabilir sırt tasarımı ile kuru ve ıslak yollara uyum sağlayabiliyor. Bu sayede sürüş özellikleri daha yüksek hızlarda bile güvenli seviyede kalabiliyor.