Ordu'da 61 yaşındaki kadının azmi örnek oldu! Kursiyerdi, patron oldu

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Kursiyerlikten iş yeri sahipliğine uzanan sürecini anlatan Gülcan Karamustafa Çil, ORMEK sayesinde yeteneklerini keşfettiğini belirterek, "Emekliyim ama hiçbir zaman boş durmadım. 3 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursları ve Halk Eğitim iş birliğinde açılan takı tasarım kursuna başvurdum. Orada tasarım yapmaya, düşüncelerimi takılara yansıtmaya çalıştım. Çevremdekilerin takılarımı çok beğenmesi, hem de aileme katkıda bulunmak amacıyla kendi iş yerimi açtım. Ünye için güzel bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Bu iş yerini açarken ORMEK ve Halk Eğitimin desteklerini asla unutamam. Artık üretmeye, beğenildikçe daha çok yapmaya özen gösteriyoruz. Maddiyatın yanı sıra kendimizi de keşfediyoruz. Bugün ORMEK'lerde benim gibi birçok arkadaşım var. İnşallah onlar da istediklerini başarabilirler. Yaptığımız iş kadının gücü. Satışlarımız çok güzel gidiyor. İsteğe özel takılar yapıyoruz. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere Halk Eğitim ve ORMEK'e verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.