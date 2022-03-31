Beşiktaş, Fenerbahçeli ismi yakın takibe aldı!

Beşiktaş'ta 1 numara için yeni bir isim daha gündeme geldi, Berke Özer... Siyah-beyazlılar, başta Fransız ekipleri olmak üzere bir çok büyük kulübün takibe aldığı Ersin'in 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle satılması durumunda; yine genç bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Ersin'in elden çıkarılması durumunda Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşında ve 1.91 boyundaki Berke kadroya dahil edilmeye çalışılacak.

Beşiktaş yönetimi, Ersin'de olduğu gibi Berke'yi de parlatarak, önümüzdeki süreçte gelir elde etmeyi planlıyor.

Bu arada Ersin giderse kaleyi koruyacak ilk isim Kartal'ın genç yeteneği Emre Bilgin olacak.