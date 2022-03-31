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FenerbahçeFenerbahçe'de yönetim harekete geçiyor! Yeni sezon için şampiyonluk planı hazır... Transfer listesi belli oldu: Tam 7 yıldız...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de yönetim harekete geçiyor! Yeni sezon için şampiyonluk planı hazır... Transfer listesi belli oldu: Tam 7 yıldız...
• 31 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de yönetim harekete geçiyor! Yeni sezon için şampiyonluk planı hazır... Transfer listesi belli oldu: Tam 7 yıldız...

Süper Lig ve kupada hedeflerinin uzağında kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezonla ilgili planlama tamamlandı... Yönetimin, harekete geçmek için yeni hocayı beklediği bildirildi. Halen Löw en güçlü aday. Olmazsa Jesus’a gidilecek. Bek, kaleci, kanat, orta saha ve forvete takviye yapılacak. Ön temaslar sürüyor. Hoca belli olunca taarruz başlayacak. Öte yandan takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. İşte Kanarya'nın transfer listesindeki yıldızlar...

• 31 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede yönetim harekete geçiyor Yeni sezon için şampiyonluk planı hazır... Transfer listesi belli oldu: Tam 7 yıldız...
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Yeni sezonda şampiyonluk için bu kez kararlı olan Ali Koç ses getirecek transferler yapmayı hedefliyor. Ancak öncelik teknik adam.

2Fenerbahçede yönetim harekete geçiyor Yeni sezon için şampiyonluk planı hazır... Transfer listesi belli oldu: Tam 7 yıldız...

Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşan Koç, Alman hocanın son kararını vermesini bekliyor. Beklentiler olumlu... Olumsuz yanıtta B planı da hazır. Jorge Jesus'a teklif götürülecek. Niko Kovac ise sürprizde yer alıyor.

3YOLCULAR DA BELLİ

YOLCULAR DA BELLİ

Transferde izlenecek stratejinin ana hatları da belli oldu... Kale, bek, kanat, orta saha ve forvete en az 5 takviye yapılması bekleniyor.

4Fenerbahçede yönetim harekete geçiyor Yeni sezon için şampiyonluk planı hazır... Transfer listesi belli oldu: Tam 7 yıldız...

Liste oluşturulurken, ön temaslara çoktan başlandığı konuşuluyor. Resmi olarak düğmeye yeni hocanın belli olmasının ardından basılacak...

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Öte yandan birçok oyuncu ile de yollar ayrılacak. Sosa, Berke, Nazım ve Gustavo bunların başında yer alıyor. Ozan da yolcu. Tisserand, Berisha, Novak, Rossi'nin durumlarını ise yeni hoca belirleyecek.

6Roland Sallai Freiburg Kanat 24 yaş

Roland Sallai Freiburg Kanat 24 yaş

7Eren Elmalı Kasımpaşa Bek 21 yaş

Eren Elmalı Kasımpaşa Bek 21 yaş

8Mert Müldür Sassuolo Bek 22 yaş

Mert Müldür Sassuolo Bek 22 yaş

9İrfan Can Eğribayat Göztepe Kaleci 23 yaş

İrfan Can Eğribayat Göztepe Kaleci 23 yaş

10Artem Dovbyk Dnipro Forvet 24 yaş

Artem Dovbyk Dnipro Forvet 24 yaş

11Mohamed Elneny Arsenal Ön Libero 29 yaş

Mohamed Elneny Arsenal Ön Libero 29 yaş

12Vedat Muriqi Mallorca (Lazio) Forvet 27 yaş

Vedat Muriqi Mallorca (Lazio) Forvet 27 yaş

13Fenerbahçede yönetim harekete geçiyor Yeni sezon için şampiyonluk planı hazır... Transfer listesi belli oldu: Tam 7 yıldız...

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