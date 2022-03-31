• 31 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de yönetim harekete geçiyor! Yeni sezon için şampiyonluk planı hazır... Transfer listesi belli oldu: Tam 7 yıldız...
Süper Lig ve kupada hedeflerinin uzağında kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezonla ilgili planlama tamamlandı... Yönetimin, harekete geçmek için yeni hocayı beklediği bildirildi. Halen Löw en güçlü aday. Olmazsa Jesus’a gidilecek. Bek, kaleci, kanat, orta saha ve forvete takviye yapılacak. Ön temaslar sürüyor. Hoca belli olunca taarruz başlayacak. Öte yandan takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. İşte Kanarya'nın transfer listesindeki yıldızlar...
• 31 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:
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Yeni sezonda şampiyonluk için bu kez kararlı olan Ali Koç ses getirecek transferler yapmayı hedefliyor. Ancak öncelik teknik adam.
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Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşan Koç, Alman hocanın son kararını vermesini bekliyor. Beklentiler olumlu... Olumsuz yanıtta B planı da hazır. Jorge Jesus'a teklif götürülecek. Niko Kovac ise sürprizde yer alıyor.
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