Galatasaray teknik direktörü Torrent'in Burak Elmas şaşkınlığı! Yeni kriz kapıda...

Galatasaray’da camia 30 Nisan’da yapılacak genel kurulda yeni başkanın kim olacağına kilitlenirken Florya Metin Oktay Tesisleri’nde de gündemin birinci maddesinde seçim var. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi Florya’da da büyük yankı uyandırdı.

Teknik direktör Domenec Torrent, İspanyol çalıştırıcının yardımcıları, sportif direktör Pasquale Sensibile, personeller ve futbolcular geleceğini sorgulamaya başladı. Hatta Florya’da tesis personeli dahi pozisyonlarını tartışıyor, geleceklerini düşünüyor.

Konsantrasyon kaybı yaşandı

Sarı kırmızılı takımda hafta sonu genel kurulda yaşananlar nedeniyle motivasyon ve konsantrasyon kaybı yaşanırken, teknik direktör Domenec Torrent’in bu gelişmeyi ilk duyduğunda şaşırıp kaldığı ortaya çıktı. Pazartesi günkü antrenmanda “Burak Elmas ibra edilmedi. Kulüp seçime gidiyor. Başkan görevinden ayrılıyor” bilgisi verildiği ve Torrent’in ise “Nasıl yani? Peki neden?” diyerek şaşkınlığını gizleyemediği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Florya’daki herkes yaşananlar nedeniyle kaygılı. Sarı kırmızılılar ‘Şimdi ne olacak?’ sorusuna yanıt ararken 5 önemli konu da çözüm bekliyor.

Torrent geleceğini sorguluyor

1- Torrent’in ve yardımcılarının 1.5 yıllık planları, düşünceleri suya düştü. İspanyol hocanın 4 kişilik ekibi de artık geleceğini sorgularken koltuklarının sağlam olmadığının farkında! Motivasyonları bozuldu.

2- İspanyol scout ekibi ile birlikte 2022-23 sezonu için transfer çalışmalarının hazırlığının yapan sportif direktör Pasquale Sensibile’nin de tüm plan, hazırlıkları bozuldu. Artık onlar da belirsizliğin yaşandığı Galatasaray Kulübü’nde daha fazla mevcut görevlerine devam edemeyeceklerini biliyorlar.

Seçime kadar ödeme yok

3- Kaygılı bekleyiş ile birlikte ödeme ve maaş sorunu da devreye girecek. Sıcak para problemi ve bütçenin onaylanmaması ile birlikte Galatasaray yönetimi 30 Nisan tarihine kadar ödeme yapamayacak.

4- UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkıp son 16’ya kalan Galatasaray takımına bu başarının priminin dahi ödenmediği ortaya çıktı. Futbolculara nisan ayı için Burak Elmas yönetimi ödeme sözü vermişti. Ancak bu gelişme nedeniyle yönetimin bu sözü de buhar oldu. Futbol takımı bu ay da ödeme alamayacak.

5- Şu anda 38 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, 30 Nisan’daki seçime kadar 4 kritik maça çıkacak. Takımın ve teknik ekibin bu karşılaşmalarda mevcut sorunlar nedeniyle motivasyon, konsantrasyon kaybı yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.