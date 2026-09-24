Kestanenin kilosu kaç lira? Doğal şifa deposu tezgaha indi, vücutta mucize yaratıyor! Tam bir B1 ve B2 vitamini deposu
Kış aylarının vazgeçilmez tatlarından kestane tezgaha indi. Damakta iz bırakan tadının yanında faydaları da saymakla bitmeyen kış lezzetinin fiyatı merak ediliyordu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üreticinin geçim kapısı olan kestanede gal arısı tehdidi nedeniyle rekolte düştü, fiyat çıktı. Peki 2026'da kestane kilo fiyatı kaç lira oldu? Kestanenin faydaları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
kaynak olarak ekleyin
Zengin besin değerleriyle tam bir kış kalkanı olan kestane; yüksek lif, B 1 ve B 2 ile C vitaminleri ve potasyum içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığını koruyor ve uzun süre tok tutarak vücuda doğal bir enerji sağlıyor. Sağlığa sunduğu bu eşsiz faydalarla sofraların vazgeçilmezi olan şifa kaynağı kestane, Karadeniz’in meşhur üretim merkezlerinden Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de tezgahları süslemeye başladı.
İlçede vatandaşların en önemli geçim kaynakları arasında yer alan kestanelerin ağaçlardan toplanmasıyla başlayan harman zamanı, semt pazarlarına da hareket getirdi. İlk mahsuller halk pazarında kilogramı 400 liradan alıcı bulurken, üreticiler ise kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı nedeniyle bu sezon rekoltede belirgin bir düşüş yaşandığını belirtti.
KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?
Yüksek lif yapısı ve kompleks karbonhidrat içeriği sayesinde kestane, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunarak uzun süreli tok kalmayı sağlar. Bağırsak mikrobiyotasını besleyen prebiyotik lifler açısından zengin olan bu besin, kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmek yerine kademeli olarak dengeler. Böylece gün içinde ihtiyaç duyulan enerjiyi sustained ve dengeli bir biçimde sunarken, tatlı krizlerinin ve aniden oluşan açlık hissinin de önüne geçilmesine yardımcı olur.
İçeriğinde bulunan bol miktardaki C ve B grubu vitaminleri ile güçlü bir bağışıklık koruyucusu işlevi görür. Karotenoidler, gallik asit ve elajik asit gibi serbest radikallerle savaşan antioksidan bileşenleri sayesinde hücre hasarını önler ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında düzenli tüketildiğinde, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan doğal bir kalkan görevi üstlenir.
Potasyum ve magnezyum gibi hayati mineraller bakımından son derece zengin olan kestane, kalp ve damar sağlığını doğrudan destekler. Potasyum içeriği vücuttaki sodyum dengesini ayarlayarak kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olurken, hiper tansiyon riskini düşürür. Ayrıca kolesterol içermeyen yapısı ve sağlıklı yağ profilinin yanında sinir sisteminin düzenli işlemesine katkı sağlayan B6 vitamini içeriğiyle, genel beyin fonksiyonlarının ve hafızanın korunmasında da önemli bir rol oynar.
KESTANENİN ZARARI VAR MIDIR?
Kestane yüksek besin değerine sahip olsa da fazla tüketildiğinde yüksek karbonhidrat ve nişasta içeriği nedeniyle kan şekerinin hızlı yükselmesine, kilo alımına ve sindirim sisteminde gaz, şişkinlik veya kabızlık gibi problemlere yol açabilir; ayrıca yüksek potasyum barındırdığından böbrek hastalarının ve kalorisi nedeniyle diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmesi gerekir. Sağlıklı bir yetişkin için günlük ideal tüketim miktarı ortalama 3-5 adet (yaklaşık 100 gram) ile sınırlandırılmalı, bu miktarın yaklaşık bir dilim ekmeğe denk gelen bir karbonhidrat yükü oluşturduğu unutulmamalıdır.