Kestanenin kilosu kaç lira? Doğal şifa deposu tezgaha indi, vücutta mucize yaratıyor! Tam bir B1 ve B2 vitamini deposu

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KESTANENİN ZARARI VAR MIDIR?



Kestane yüksek besin değerine sahip olsa da fazla tüketildiğinde yüksek karbonhidrat ve nişasta içeriği nedeniyle kan şekerinin hızlı yükselmesine, kilo alımına ve sindirim sisteminde gaz, şişkinlik veya kabızlık gibi problemlere yol açabilir; ayrıca yüksek potasyum barındırdığından böbrek hastalarının ve kalorisi nedeniyle diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmesi gerekir. Sağlıklı bir yetişkin için günlük ideal tüketim miktarı ortalama 3-5 adet (yaklaşık 100 gram) ile sınırlandırılmalı, bu miktarın yaklaşık bir dilim ekmeğe denk gelen bir karbonhidrat yükü oluşturduğu unutulmamalıdır.