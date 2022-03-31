Burak Yılmaz'ın vedası sonrası Kuntz harekete geçti! Alternatifi belli oldu!
A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bundan sonra sisteme uygun oyuncu davet edecek. Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, özellikle Alman alt yapısı bulunan Türk futbolculara şans verecek. Yeni sistemin ilk uyarlaması Uluslar Ligi maçlarında olacak. Stefan Kuntz, Burak Yılmaz'ın yerine düşündüğü isimleri de yakından takip etmeye başladı.
Dünya Kupası’na gitme tüm umutlarımızı Portekiz maçında bırakan ve arkasından gelen İtalya maçında ise yine sahadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sisteminin arkasında duracak.
Salih Özcan’ı milli takıma davet ederek bu değişimi şimdiden başlatan tecrübeli teknik adamın, özellikle Alman alt yapısı olan Türk oyunculara şans vereceği bildirildi. Milli maçtan sonra kurmaylarıyla dün bir araya gelerek hem son iki maçın eksilerini artılarını konuşan hem de milli takımın gelecek planlamasını masaya yatıran Stefan Kuntz, deyim yerindeyse sisteme uygun oyuncu davet edecek. Uluslar Ligi’ni bu yeni sisteme uyumululuk konusunda iyi değerlendirmek isteyen Alman çalıştırıcı, takım içerisinde bu konuda muhalefet yapan bazı oyunculara rağmen yeni sistem üzerinde hassasiyetle duracak.
Forvetlere yakın takip
Burak Yılmaz’ın ayrılmasından sonra milli takımda yaşaması muhtemel santrfor krizini en kısa şekilde atlatmak isteyen A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Serdar Dursun ve Enes Ünal’ın üzerinde daha çok duracak.