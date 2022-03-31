Burak Yılmaz'ın vedası sonrası Kuntz harekete geçti! Alternatifi belli oldu!

Salih Özcan’ı milli takıma davet ederek bu değişimi şimdiden başlatan tecrübeli teknik adamın, özellikle Alman alt yapısı olan Türk oyunculara şans vereceği bildirildi. Milli maçtan sonra kurmaylarıyla dün bir araya gelerek hem son iki maçın eksilerini artılarını konuşan hem de milli takımın gelecek planlamasını masaya yatıran Stefan Kuntz, deyim yerindeyse sisteme uygun oyuncu davet edecek. Uluslar Ligi’ni bu yeni sisteme uyumululuk konusunda iyi değerlendirmek isteyen Alman çalıştırıcı, takım içerisinde bu konuda muhalefet yapan bazı oyunculara rağmen yeni sistem üzerinde hassasiyetle duracak.