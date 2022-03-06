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    SağlıkYağı kasa çeviriyor! Diyet listelerinin vazgeçilmezi olacak, fit görünüm için...
    HaberlerSağlık Haberleri Yağı kasa çeviriyor! Diyet listelerinin vazgeçilmezi olacak, fit görünüm için...
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    Yağı kasa çeviriyor! Diyet listelerinin vazgeçilmezi olacak, fit görünüm için...

    Yazın yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı ve fit görünmek isteyenlerin sayısı arttı. Zayıflamak isteyenler için kışın alınan fazla kilolara bağlı oluşan yağlar büyük dert oluyor. Hızlı kilo vermek için bu noktada yağlara etki eden kas yapan yiyecekler devreye giriyor. Peki, kas oranını artıran süper besinler neler? İşte kas yapan en etkili besinler...

    • 06 Mart 2022 - 15:07 • Son Güncelleme:
    • 06 Mart 2022 - 15:07 • Son Güncelleme:
    1Yağı kasa çeviriyor Diyet listelerinin vazgeçilmezi olacak, fit görünüm için...

    Adım adım yaz aylarına doğru ilerlerken şimdiden kış mevsiminin getirdiği fazla kilolardan arınmak iyi bir fikir. Sağlıklı ve fit bir görünüm kazanmak için öncelikle kiloya neden olan yağlardan kurtulmak gerekir. Bunun için yapmanız gereken ise yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek!

    2Yağı kasa çeviriyor Diyet listelerinin vazgeçilmezi olacak, fit görünüm için...

    kış mevsiminde ister istemez çoğu kişi kilo almaya başlar. Soğuk hava yüzünden dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ederiz. Bu da beraberinde hareketsizliği getirerek kilo almayı tetikler.

    3Yağı kasa çeviriyor Diyet listelerinin vazgeçilmezi olacak, fit görünüm için...

    Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle vücutta depolanan yağ oranı zamanla artar. Artan yağ oranı ise, kronik hastalıkları beraberinde getirir. Uzmanların açıklamalarına göre, vücuttaki yağ oranını kasa çevirmek için bazı besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, yağı kasa çevirmek için hangi besinleri tüketmek gerekir.

    4Yağı kasa çeviriyor Diyet listelerinin vazgeçilmezi olacak, fit görünüm için...

    İşte yağı kasa çevirerek kas oranını artıran süper besinler...

    5ISPANAK

    ISPANAK

    Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

    6TATLI PATATES

    TATLI PATATES

    Mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır

    7TAVUK

    TAVUK

    Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. En sağlıklısı fırında pişirerek tüketmektir.

    8ÇİKOLATALI SÜT

    ÇİKOLATALI SÜT

    Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

    9MUZ

    MUZ

    Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

    10SOMON

    SOMON

    Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.

    11BADEM

    BADEM

    Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

    12SÜZME PEYNİR

    SÜZME PEYNİR

    Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.

    13YUMURTA

    YUMURTA

    Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır

    14BALIK YAĞI

    BALIK YAĞI

    Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

    15ANANAS

    ANANAS

    Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.

    16BROKOLİ

    BROKOLİ

    Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.

    17YULAF

    YULAF

    Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

    18KAHVERENGİ PİRİNÇ

    KAHVERENGİ PİRİNÇ

    Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.

    19MERCİMEK VE NOHUT

    MERCİMEK VE NOHUT

    Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

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