Yağı kasa çeviriyor! Diyet listelerinin vazgeçilmezi olacak, fit görünüm için...
Yazın yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı ve fit görünmek isteyenlerin sayısı arttı. Zayıflamak isteyenler için kışın alınan fazla kilolara bağlı oluşan yağlar büyük dert oluyor. Hızlı kilo vermek için bu noktada yağlara etki eden kas yapan yiyecekler devreye giriyor. Peki, kas oranını artıran süper besinler neler? İşte kas yapan en etkili besinler...
Adım adım yaz aylarına doğru ilerlerken şimdiden kış mevsiminin getirdiği fazla kilolardan arınmak iyi bir fikir. Sağlıklı ve fit bir görünüm kazanmak için öncelikle kiloya neden olan yağlardan kurtulmak gerekir. Bunun için yapmanız gereken ise yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek!
kış mevsiminde ister istemez çoğu kişi kilo almaya başlar. Soğuk hava yüzünden dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ederiz. Bu da beraberinde hareketsizliği getirerek kilo almayı tetikler.
Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle vücutta depolanan yağ oranı zamanla artar. Artan yağ oranı ise, kronik hastalıkları beraberinde getirir. Uzmanların açıklamalarına göre, vücuttaki yağ oranını kasa çevirmek için bazı besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, yağı kasa çevirmek için hangi besinleri tüketmek gerekir.
İşte yağı kasa çevirerek kas oranını artıran süper besinler...
ISPANAK
Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.
TATLI PATATES
Mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır
TAVUK
Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. En sağlıklısı fırında pişirerek tüketmektir.
ÇİKOLATALI SÜT
Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.
MUZ
Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.
SOMON
Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.
BADEM
Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.
SÜZME PEYNİR
Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.
YUMURTA
Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır
BALIK YAĞI
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.
ANANAS
Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.
BROKOLİ
Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.
YULAF
Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.
KAHVERENGİ PİRİNÇ
Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.
MERCİMEK VE NOHUT
Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.