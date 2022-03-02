4. doz aşı uygulanacak mı? Aşı zorunluluğu kalktı mı? İ şte Bilim Kurulu’nın yeni kararları!

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Türkiye’nin salgınla mücadelesinde resmen yeni döneme girildi. Gözler, Bilim Kurulu’nun alacağı yeni kararlardaydı. Covid 19 ile mücadelede yeni yol haritasını Sağlık Bakanı Koca verdi. Peki, 4. doz aşı uygulanacak mı? Aşı zorunluluğu kalktı mı? İşte Bilim Kurulu’nın yeni kararları!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Bilim Kurulu salgınla mücadelede önemli kararlar aldı. Bakan Koca, yeni kararları açıkladı.

4. DOZ AŞI UYGULANACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, aşı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Henüz bir karar yok. 4. doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için düşünülebilir.”

5-12 YAŞ ARASI AŞI ÇALIŞMALARI VAR MI?

TURKOVAC için böyle bir çalışmayı başlattık.