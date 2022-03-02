Maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? Toplu taşıma araçlarında maske kuralı devam edecek mi?

Bilim Kurulu salgınla yeni yola haritasını belirledi! Milyonların beklediği maske kararını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Türkiye’nin Covid 19 ile mücadelesinde aşı etkin rol oynayacak. Zorunluluklar kaldırıldı. Peki, Bundan sonra ne olacak? Maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? Açık havada maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşıma araçlarında maske kuralı devam edecek mi?

İşte Bilim Kurulu’nun yeni kararları!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıkladı.

İŞTE BAKAN KOCA’NIN AÇIKLAMALARI!

"Bugün serbestlikten söz edeceğim.

Şimdi her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi. Covid-19'un ciddiyeti fark eden ilk ülke olmuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz hep öneriler geliştirdi, tedavi rehberleri hazırladı.

Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum.

Salgın sürecinde gereken tedbirlere erken başvurduk. En hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk.

Bir süredir sizlere covid dediğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu, tüm detaylarını bilerek vardığımız bu sonucu tüm ülkelerdeki gelişmelerden dolayı da biliyoruz.

SALGINLA MÜCADELE NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Bildiğiniz gibi ülkemizde de bazı kısıtlamalarda kalkmıştı. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri gibi birçok uygulamada daha önce değişikliğe gitti. Bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz.

Covid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecek. İki yıllık ısrarlı planlı mücadelede şimdi sıra salgını toplumsal hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkarmakta. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Bazı serbestliklerle psikolojimizi yenilemekte.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var.

Bundan sonra:

1. Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kruuluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5. Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE KURALI DEVAM EDECEK Mİ?

Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.

MASKE, PANDEMİ DÖNEMİ BİTTİKTEN SONRA HAYATIMIZDA OLMAYACA DEVAM EDECEK Mİ?

Pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi bir grip, nezle, covid veya üst yolunum enfeksiyonu geçiren vatandaşımızın bir başkasına da bu hastalıkları geçirmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu artık toplumsal görevimiz.