Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, koronavirüste yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Bilim Kurulu salgınla mücadelede önemli kararlar aldı. Peki, HES kodu kaldırıldı mı? Kurum ve kuruluşlarda HES kodu istenecek mi? HES kodu kontrolü yapılacak mı? HES kodu kontrolü kaldırıldı mı? İşte salgınla mücadelede yeni yol haritası!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıkladı. Koca, salgınla mücadelenin artık aşı ile devam edeceğini belirtti ve kritik kararları açıkladı.

İşte Bakan Koca’nın açıklamaları:

"Bugün serbestlikten söz edeceğim.

Şimdi her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi. Covid-19'un ciddiyeti fark eden ilk ülke olmuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz hep öneriler geliştirdi, tedavi rehberleri hazırladı.

Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum.

Salgın sürecinde gereken tedbirlere erken başvurduk. En hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk.

Bir süredir sizlere covid dediğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu, tüm detaylarını bilerek vardığımız bu sonucu tüm ülkelerdeki gelişmelerden dolayı da biliyoruz.

"MÜCADELE BUNDAN SONRA AŞIYLA VERİLECEK"

Bildiğiniz gibi ülkemizde de bazı kısıtlamalarda kalkmıştı. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri gibi birçok uygulamada daha önce değişikliğe gitti. Bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz.

Covid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecek. İki yıllık ısrarlı planlı mücadelede şimdi sıra salgını toplumsal hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkarmakta. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Bazı serbestliklerle psikolojimizi yenilemekte.

HES KODU KALDIRILDI MI?

Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var.

Bundan sonra:

Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kruuluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.