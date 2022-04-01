Ramazan'da ne zaman zekat verilir? 2022'de kimlere ne kadar zekat verilmeli?

Oruç tutmak dışında zekat ibadeti de bu ay yapılmaktadır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte hem Ramazan ayı hem de ibadetler hakkında birçok konu merak edilmektedir. Zekat nedir? 2022'de kimlere ne kadar zekat verilmeli? Ramazan'da zekat ne zaman verilir? Zekat kimlere verilemez? Zekat vermenin önemi nedir? En çok merak edilen bu soruları sizin için cevaplayarak zekat konusunu detaylıca ele aldık.

Zekat Nedir?

Zekat İslam dininde en önemli ibadetlerden birisidir. İmanın 5 şartından birisi de zekat vermektir. Zekat, zengin olan kişilerin yoksul olan kişilere yardımda bulunmak adına Allah rızasını gözeterek verdikleri mal veya paraya olarak tanımlanmaktadır. Zekat kelimesinin kelime anlamı ise, arıtmak, temizlemek, bereketli kılmak olarak açıklanmaktadır.

Zekat verecek kişinin zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda mal varlığına sahip olması gerekmektedir. Zekat vermek için yükümlü olmayı belirten zenginlik ölçütü mal miktarına nisap denilmektedir. Nisap, altın için 80.18 gr, sığırda 30 adet, koyun için 40 adet, deve için 5 adet olarak bilinmektedir. Bu ölçü değerinde farklı mal varlığı olanlar için de zekat farz olmaktadır.

2022'de Kimlere Ne Kadar Zekat Verilmeli?

Zekat vermek kadar kimlere verilebileceği de merak edilmektedir. Zekat verenin zekat vermesini gerektiren mala sahip olması, akli sağlığının yerinde olması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Zekat miktarı ise sahip olunan mal varlığının 1/40' i kadar belirlenmiştir.

Zekat verilecek kişilerin de taşıması gereken özellikler bulunmaktadır. Zekat verilecek kişinin fakir olması- geçiminde zorluk çekiyor olması gerekmektedir. Ayrıca kalbi İslam’a ısındırılmak istenen kişiye, miskine, zekat işinde çalışanlara, borçlu olanlara, yolda kalmış olan kişilere verilmektedir. Bu kişilere zekat verilmesi uygun olmaktadır. Bu kişiler Kur'an-ı Kerimde Tövbe Suresinde belirtilmektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 40 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Zekat Kimlere Verilemez?

Zekat vermek isteyenler kimlere zekat vereceğini belirlerken, zekat verilmeyecek kişileri bilmeleri gerekmektedir. Anne, baba, eş ve çocuklara zekat verilemez. Aynı zamanda 7 yaşından küçük olanlara ve akli sağlığının yerinde olmadığı kişilere de zekat verilmez. Müslüman olmayan kişilere de zekat verilmesi uygun olmamaktadır. Ayrıca cami yapımı, okul yapımı ve eşya yardımı için de verilemez.

Ramazan'da Zekat Ne Zaman Verilir?

Zekat vermek için nisap olan malın varlığının üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. 1 yıl boyunca zengin olan kişi en kısa sürede malının zekatını vermelidir. Zekat vermek için Ramazan ayını beklemeye gerek yoktur. Zekat verme gücü olan kişi sahip olduğu mal varlığının 1 yılı doldurması ile zekat vermelidir. Bu sürecin Ramazan ayına denk gelmesi halinde ise bayramdan önce verilmesi uygun olmaktadır. Bunun amacı ise ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bayramdan önce karşılamasına yardımcı olmaktır. Böylece Müslümanların hep birlikte en iyi şartlarda bayram yapabilmesi de sağlanmış olmaktadır.

Zekat Vermenin Önemi Nedir?

Zekat vermek dini bir vazife olarak değerlendirilmektedir. Allah rızasını kazanmak için yapılmaktadır. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan kişilere yardımda bulunmak ve insanlar arasında yardımlaşmayı yaygınlaştırma açısından da sın derece önemlidir. Müslümanların bir biri ile hem hal olmasına yardımcı olmaktadır.

Zekat kelimesinin kelime anlamı, temizlemek arındırmak, bereketli kılmak anlamına gelmektedir. Kelime anlamından da anlaşıldığı gibi zengin olarak kabul edilen kişiler, zekat vererek kazançlarını mallarını kul halkından temizlemiş olmaktadırlar. Temizlenen mal varlığı ayrıca bereketli olmakta ve mal sahibine hayır getirmektedir.