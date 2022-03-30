Ramazan ayı ile birlikte oruç ile ilgili sorular sıklıkla gündem oluyor. Orucu bozan durumlar ve oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvaları araştırılıyor. Bunlardan biri de, oruçluyken öpüşmenin orucu bozup bozmayacağı konusu. Peki, Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oruç ile ilgili verdiği yanıtlar…

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Evli çiftler arasındaki öpüşme; kadının beyini yolcu ederken yanağını öpmesi ve sarılması gibi durumlar netice itibariyle çok doğal olan bir şeydir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Hz. Peygamberin bu duruma müsaade ettiği bilinmektedir. Ancak burada orucun bozulmaması adına önemli olan husus aşırıya gitmemek olmaktadır. Bu sebeple oruçlu tutan eşlerin öpüşme noktasında aşırıya kaçmaktan sakınması iyi olur. Ancak yalnızca öpmek ile oruç bozulmaz.

EŞLERİN BİRBİRLERİNİ ÖPMESİ ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

SEVGİLİYİ ÖPMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Oruçlu olan bir kimse sevgilisinin tükürüğünü, ağız suyunu yutması durumu söz konusu olduğunda, öpüşmek orucu bozar. Zaten İslam dininde tensel temasa dayalı olarak yapılan bir flört doğru olmamaktadır. Bunun neticesi olarak da oruç tutan kişilerin el ele tutuşması dahi Oruç ve ramazanın ruhu ile bağdaşmayan bir durumdur.

Bir sevgiliyi öpmek ya da öpüşmekte de bedenin tedâvisi yahut tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) ya da telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusudur. Bu nedenlerden dolayı bu şekilde bozulan bir oruç söz konusu olduğunda kazâ ile birlikte keffâreti de (61 günlük orucu) gerektirmektedir.

Bundan dolayı oruç tutan kişilerin sevgili ile öpüşmekten kaçınması hem orucun zarar görmemesi hem de Ramazan ayının ruhuna uygun davranmak adına kişiye büyük fayda sağlayacaktır. Bu sebeple özellikle de oruçlu hallerde sevgili ile öpüşmekten kaçınmak çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet'e göre orucu bozan haller şu şekilde belirtiliyor:

"Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir."