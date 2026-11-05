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İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı

05.11.2026 - 18:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

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Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AE 046 LW yabancı plakalı araç, seyir halindeyken özel bir sürücü kursuna ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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