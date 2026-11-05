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Seyir halindeki ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı

05.11.2026 - 18:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İZMİR (İHA)

Seyir halindeki ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halinde olan ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ambulansta maddi hasar meydana geldi.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolunda bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya doğru ilerleyen ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle ambulansta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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