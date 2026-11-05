Eyüpsultan'da tramvay çalışmasında ağaçlar söküldü; vatandaşlar tepki gösterdi

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Mahalleli Engin Gür, "Doğma büyüme buralıyım, 40-50 senedir burada oturuyorum. Birincisi buranın tramvaya ihtiyacı yok. Çünkü burada zaten minibüsler sabah ve akşam yoğunluğu var, onun dışında hiçbir yoğunluk yok. Burada tramvay gelin, çekin; günde bir yolcu, iki yolcuyla Bayrampaşa yapacak. Tramvay hesabına ağaçların hepsini söktü. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın önünde böyle ağaçlar var, herkes oraya gidiyor yürüyüş yapmak için. Aynı, yazın burası çok harika oluyor, ağaçlar Eyüpsultan'a doğru. Buradan tramvay nereye gidecek? Yaptıkları proje şu: o işin yalanı. Önce ağaçları kuş gibi budadılar sonra da kökünün yarısıyla aldılar, götürüyorlar. Ağaçların hiçbiri geri dönmez buraya. 40 yıllık, 50 -60 yıllık ağaç. Sen onun köküne zarar verdiğin zaman geri döner mi?” dedi.