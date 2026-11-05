Afyonkarahisar'da katliam gibi olay! Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:"İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."