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GündemAfyonkarahisar'da katliam gibi olay! Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da katliam gibi olay! Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi hayatını kaybetti

05.11.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı köyde 8 kişi silahla öldürüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan saldırganın ilk görüntüsü ortaya çıktı ve kimliğinin de belirlendiği tespit edildi.

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1Afyonkarahisar'da katliam gibi olay! Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı köyde 8 kişiyi pompalı tüfekle vurup öldüren şüphelinin kimliğinin belirlendiği, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yaşamını yitirenlerin 6'sının olay yerinde, 2'sinin ise sevk edildikleri hastanelerde hayatını kaybettiği belirtildi.

2Afyonkarahisar'da katliam gibi olay! Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi hayatını kaybetti

Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, şüphelinin ise kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlere göre şehir dışından gelen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

4Afyonkarahisar'da katliam gibi olay! Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi hayatını kaybetti

Diğer yandan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, "Bir saldırgan önüne geleni vurarak gidiyor" dedi. Yılmaz, son olarak öğretmenlerin bulunduğu bir araçla karşılaştığı yönünde bilgiler aldıklarını, ancak olayın ayrıntılarının henüz netleşmediğini söyledi.

5Afyonkarahisar'da katliam gibi olay! Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi hayatını kaybetti

Saldırganın aracından elinden pompalı tüfekle çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA’DA ÖNLEM ALINDI

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar, komşu iller olan Kütahya ve Eskişehir’de emniyet ve jandarma ekiplerini de harekete geçti. İki kentte Afyonkarahisar’a giden tüm yollarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin aramalar çelik yelekli olarak yapmaları dikkat çekti.

7Afyonkarahisar'da katliam gibi olay! Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 8 kişi hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:"İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

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