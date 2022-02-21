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    OtomobilKarsan sonbaharda Megane üretimine geçiyor!
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    Karsan sonbaharda Megane üretimine geçiyor!

    Bu yıl istihdam sayısını 2 binin üzerine çıkarmayı hedefleyen karsan sonbaharda Bursa'da Renault Megane sedan üretimine geçmek için yatırımlara başladı.

    21.02.2022 - 17:12 |
    Karsan sonbaharda Megane üretimine geçiyor!

    Oyak Renault ile Renault Megane Sedan üretimi için 2021’de anlaşma imzalayan Karsan yatırımlarını hızlandırdı. Kasan CEO’su Okan Baş “Çalışmalarımıza Eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor” dedi. Global markalar adına üretim gerçekleştirdiklerini belirten Baş , “Oyak Renault ile projemiz 5 yıllık . Yıllık 55 bin adet üretimi hedefliyoruz. Bu projenin imzasını attıktan sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır hale getirilmesi ve üretime hazırlanması süreci başladı ve bu süreç devam ediyor. Bu yıl yeni alımlarla istihdamımız 2 bin kişiyi aşacak” diye konuştu.

    Karsan sonbaharda Megane üretimine geçiyor



    Kuzey Amerika’ya e-JEST

    Elektrikli otobüs üretimine de değinen Baş, “Elektrikli araçlarda en az iki kat büyümek istiyoruz. Pazarın tümüne hitap ediyoruz ve pazarın ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Kartlar yeniden karılıyor ve elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Ayrıca Kuzey Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST ile gireceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. En önemlisi de ciroda, karlılıkta, istihdamda, Ar-Ge kapasitesinde mevcut durumumuzu ikiye katlayacağız. İstihdam alanında özellikle kadın çalışanlara vereceğimiz destekle çalışan sayımızı artıracağız. Bu yıla ilişkin Karsan’ın hedefi çarpı iki” diye konuştu.

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