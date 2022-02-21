Volkswagen Taigo ve T-Cross satışa çıktı!

Volkswagen Binek Araç tam anlamıyla bir SUV model atağına girdi. Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc modellerine ek olarak Taigo ve T-Cross modellerini pazara sunmaya hazırlanan marka, kompakt SUV sınıftaki gücünü de tazeliyor. Şubat ayı son haftasında showroomlarda yerini alacak olan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515 bin TL’ den başlıyor. Aynı segmentteki diğer SUV model T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448 bin 300 TL’den başlayan anahtar teslim liste fiyatlarına sahip.



SUV coupe model



Avrupa ile paralel zamanlamada Türkiye pazarına sunulan Yeni Taigo, sportif SUV Crossover sınıfına yeni bir enerji getiriyor. Volkswagen'in ilk SUV coupe modeli olan Yeni Taigo, zamansız ve karakteristik tasarımı, sportif duruşu, günlük kullanım kolaylığı ve zengin standart donanım seçenekleriyle ilk bakışta bile duyguları harekete geçirmeyi başarıyor. Standart olarak; LED farlar, tamamen dijital bir kokpit ve yeni nesil bilgi-eğlence sistemleri (MIB3) ile donatılan 4,271 metrelik SUV coupe, sınıfının teknoloji standartlarını yeniden belirliyor.





Life, Style ve R-Line



Yeni Taigo, yalın, net ve güçlü bir ekipman stratejisi paralelinde Life, Style ve R-line donanım seviyeleri ile satışa sunuluyor. Life donanım seviyesinden itibaren LED farlar ve LED stop grubu, 8,25 inç'lik dokunmatik ekrana sahip radyo ve navigasyon sistemi, dijital gösterge paneli “Digital Cockpit”, geri görüş kamerası ve tam otomatik dijital klima “Climatronic” standart olarak sunuluyor. Volkswagen, Taigo’yu; 95 PS ,110 PS ve 150 PS gücünde yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli motor seçenekleriyle pazara sunuyor. Türkiye’de Life donanım seviyesinde 1.0 TSI 95 PS 5 ileri manuel ve 1.0 TSI 110 PS 7 ileri DSG; Style ve R-Line donanım seviyesinde 1.0 TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçenekleri alınabiliyor.





T-Cross: Fonksiyonel ve pratik



T-Cross, 4,12 metre uzunluğunda, 1,58 metre yüksekliğinde ve 1.76 metre genişliğinde yapısıyla tam bir şehirli SUV. Şubat ayı sonunda Volkswagen Yetkili Satıcılarında 448 bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla yerini alacak olan T-Cross, fonksiyonellik, güvenlik ve konfor ihtiyaçlarını karşılayan bir paket sunuyor. Arka sırtlıkları katlanabilen ön yolcu koltuğu ve arka koltukları sayesinde T-Cross, 1.281 litreye kadar geniş bir bagaj kapasitesi sunabiliyor.



1 lt motor



T-Cross, Life ve Style olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Life donanım seviyesiyde; Halojen Farlar ve LED Stop lambaları, 16" alüminyum alaşım jantlar, siyah tavan rayları, 8 inç renkli dokumatik ekranlı "Discover Media" Radyo ve Navigasyon Sistemi, İkincil Çarpışma Freni "Multi Collision Brake", Manevra frenleme fonksiyonu, Hız sabitleyici "Cruise Control" gibi özellikler standart olarak yer alıyor. T-Cross yüksek verimlilik seviyesine sahip turbo beslemeli motor seçeneği ile sunuluyor. Üç silindirli 1.0 TSI 110 PS benzinli motor, altı ileri manuel şanzıman veya yedi vitesli DSG şanzıman ile tercih edilebiliyor.