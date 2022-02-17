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    OtomobilMercedes-Benz Türkiye’de ek istihdam yaratacak!
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    Mercedes-Benz Türkiye’de ek istihdam yaratacak!

    Küresel sorumluluğu artan Mercedes-Benz Türkiye, 2022’de ilave 200 kişilik istihdam yaratacak.

    17.02.2022 - 01:12 |
    Mercedes-Benz Türkiye’de ek istihdam yaratacak!

    Mercedes-Benz, 2019 yılında başlattığı “Project Future” uygulaması kapsamında mobilite çağının sunduğu fırsatları daha iyi değerlendirebilmek için yeni kurumsal yapıyı hayata geçirmişti. Türkiye’de 2019 yılında başlayan yapılanmasında toplam 750’nin üzerinde çalışanıyla otomobil ve hafif ticari araçlar alanında satış ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz, bünyesinde Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni de barındırıyor. Firma, tüm Türkiye’ye yayılmış 38 satış, 56 servis noktası ve 3.800’ü aşkın bayi ağı çalışanına sahip. Şirket, 2022 yılında bünyesinde Satın Alma Servis Merkezi’ni de oluşturmayı hedefliyor.

    Mercedes-Benz Türkiye’de ek istihdam yaratacak

     

    Yeni oluşum ile Mercedes-Benz Otomotiv, global pazarlarda otomobil ve hafif ticari araçlar için satın alma projesi yürüten küresel ekiplere Türkiye’den destek sağlayacak.

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