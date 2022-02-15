Dacia’nın yeni Jogger’i sonbaharda yollara çıkıyor

Dacia, yeni aile otomobili modeliyle C segmentindeki payını artırmayı hedefliyor. Dacia Jogger; bir station wagonun uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV aracın görünümü olmak üzere birçok sınıfın özelliklerini bir araya getiriyor. 2,90 m dingil mesafesi daha dengeli olmasını sağlarken, 16 inçlik jantları yola iyi oturmasını sağlıyor. 5 ve 7 koltuklu versiyonları bulunan Dacia Jogger Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesine sahip olacak.



Sonbaharda Türkiye’de olacak

Opak beyaz, demir mavi, terracotta kahverengi, füme gri, siyah ve ay ışığı grisi olmak üzere altı gövde rengiyle sunulması hedeflenen otomobil sonbaharda Türkiye’de satışa çıkacak. Jogger 6 vitesli manuel şanzımana sahip yeni TCe 110 bg benzinli motor dışında benzin ve LPG yakıtlı ECO-G 100 bg motor olmak üzere iki motor seçeneğine sahip olacak. 2023 yılında ürün gamına bir de hibrit eklenecek. 2.094 litreye kadar bagaj kapasitesi sunan aracın 5 kişilik versiyonu 708 litre VDA (koltuk sırtlığının üst noktasına kadar) bagaj hacmi sunuyor. 7 koltuklu versiyon 160 litre VDA ve 3. sıra koltuklar katlandığında 565 litre bagaj hacmine çıkıyor.

MPV segmenti büyüyor

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş yeni Dacia Jogger’ın 7 kişilik yaşam alanı, modüler tavan rayları, 8 inçlik multimedya gibi özellikleriyle geniş aile ve kalabalık yaşamlara hitap etmesi açısından Türk tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılayan bir model olarak öne çıkacağıın belirtti. Çağdaş, “Modelin yer aldığı C-MPV segmenti, 2021 sonu itibarıyla ülkemizde binek otomobil pazarından yüzde 0,3 pay aldı. Bununla birlikte Yeni Jogger ile yerden yüksekliği, bagaj hacmi ve fonksiyonelliği ile SUV pazarından da pay almayı hedefliyoruz” dedi.