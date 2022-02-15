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    OtomobilOpel’n yenilenen Astra’sı haziranda Türkiye’de
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    Opel’n yenilenen Astra’sı haziranda Türkiye’de

    Yeni Astra nesli tamamen elektrikli versiyonu 2023’te Türkiye’ye gelecek. Benzinli ve dizel motorlular ise 2022 haziranda yollara çıkıyor.

    15.02.2022 - 16:18 |
    Opel’n yenilenen Astra’sı haziranda Türkiye’de

    Opel’in ilk olarak 1991’de satışa sunduğu Opel Astra, yeni isim ve aynı misyon mottosuyla altıncı neslinde de Kadett’ten devraldığı geleneğini sürdürüyor. Geçmişten günümüze kadar 5 nesli olan Astra modeli globalde bugüne kadar 15 milyon adetlik satış rakamlarına ulaştı. Türkiye’de ise 2003-2021 arası yaklaşık 350 bin adet sattı. Yeni Astra’da 6 vitesli manuel ve 8 vitesli otomatik şanzımanlarla sunulan benzinli ve dizel motorlar 110 hp (81 kW) ile 225 hp (165 kW) arasında değişiyor. Yeni nesil Astra’nın satışına Türkiye’de hazıran ayında 1.5 lt dizel ve 1.2 lt benzinli versiyonlar ile başlayacak. Hibrit model maliyet yüksekliğinden dolayı ithal edilmezken tamamen elektrikli Astra-e 2023’te ülkemize gelecek.

    Araç genişledi
    4.374 milimetre uzunluğa ve 1.860 mm genişliğe sahip olan yeni Opel Astra, önceki nesilden 4 mm daha uzun. 2.675 mm dingil mesafesi ise önceki nesilden 13 mm daha uzun. Bagaj kapasitesi arka koltuklar katlandığında 1.250 litreye kadar ulaşıyor.

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