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    OtomobilDS 9 Türkiye'ye 1.3 milyon TL'den geldi!
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    DS 9 Türkiye'ye 1.3 milyon TL'den geldi!

    Sedan DS 9, Türkiye yollarına çıkıyor...

    21.02.2022 - 17:01 |
    DS 9 Türkiye'ye 1.3 milyon TL'den geldi!

    DS 9, sahip olduğu özellikler ile premium büyük sedan segmentine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. Eğimli fastback tarzı tavan çizgisi araca karakter kazandırırken, bu tasarım modele aynı zamanda aerodinamik bir görünüm de katıyor.

    DS 9 Türkiyeye 1.3 milyon TLden geldi



    225 beygir güce sahip

    4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.

    DS 9 Türkiyeye 1.3 milyon TLden geldi

     

    Ülkemizde Performance Line, Rivoli+ ile Opera donanım seviyeleri ve 1 milyon 320 bin 800 TL’den başlayan fiyatlara sahip. DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor. 0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimine sahip.

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