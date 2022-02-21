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    OtomobilLexus yeni elektrikli vizyonunu tanıttı!
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    Lexus yeni elektrikli vizyonunu tanıttı!

    Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilini tanıttı

    21.02.2022 - 15:48 |
    Lexus yeni elektrikli vizyonunu tanıttı!

    İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında gösterilen spor otomobil, 2030’a kadar “Lexus Electrified” marka vizyonu altında sunulacak tam elektrikli geniş ürün yelpazesinin bir parçası olacak. Lexus Electrified vizyonu ile elektrifikasyonun tüm potansiyeli kullanılarak sürüş keyfinin artırılması hedefleniyor. Bununla birlikte Lexus Sürüş İmzası da kesintisiz hızlanma, yavaşlama ve direksiyon tepkileriyle birlikte sürüş deneyimi sunulmasını planlıyor.

    700 km menzil

    Lexus’un yüksek performanslı elektrikli spor otomobili, cesur tasarımı ve alçak sürüş yüksekliğiyle ikonik LFA modelinin ruhunu koruyarak Lexus markasının geleceğini temsil ediyor. Yeni spor otomobilin 0-100 km/s hızlanması iki saniye civarında olacak ve sürüş menzili katı-hal bataryaların kullanılmasıyla birlikte 700 kilometreyi aşacak.

    Lexus yeni elektrikli vizyonunu tanıttı



    Lexus, tam elektrikli araçların geliştirilmesi sürecinde eşsiz performans kapasitesini, yüksek kaliteyi ve çekici tasarımı daha kişiselleştirmiş ürünlerle buluşturmayı planlıyor.

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