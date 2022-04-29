BMW 'den 50'inci yaşa özel versiyon!

BMW'nin yarış programı için 1972’de kurduğu M markası, o günden bu yana BMW model skalasında yer alan otomobillere yaptığı sıradışı dokunuşlarıyla serüvenine devam ediyor. M GmbH tarafından geliştirilen BMW modelleri görünümleriyle mevcut versiyonlardan kolaylıkla ayrışsa da teknik altyapısında da çok ciddi farkları bünyesinde barındırıyor. BMW bu yıl M markasının 50’nci yılı için hazırladığı sürpriz yenilikler ve etkinliklerle otomobil tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Markanın sportif karakterini ve sürüş tutkusunu daha da güçlendiren M’in 50’nci yılına özel tasarlanan tasarım paketi, yalnızca BMW 3 Serisi, Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé ve BMW 5 Serisi modellerinde sunuluyor.