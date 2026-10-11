Mardin'de internetten köpek satın aldı: 'Ne evimizde huzur kaldı ne kızımın mutluluğu'

3

Yaşanan durumun aile hayatlarını etkilediğini belirten Bilbay, "Köpeği evde kontrol etmekte çok zorlanıyoruz. Gelen misafirlerimiz de bu durumdan rahatsız oluyor. En çok da kızım üzülüyor. Çünkü o, özellikle istediği Pomeranian panda suratlı köpeğe kavuşacağını düşünüyordu. Şimdi ise yaşadığımız sorunlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" ifadelerini kullandı.Satıcının yanlışlıkla farklı bir köpek gönderdiğini söylediğini iddia eden Bilbay, çözüm bulmak için köpeği kendilerinin teslim etmeyi de önerdiklerini anlattı. Bilbay, şunları kaydetti:"Satıcıya durumu anlattığımızda bize yanlışlıkla farklı bir köpek gönderdiğini söylüyor. Madem yanlışlıkla gönderildi, neden bu mağduriyetimizi gidermek için bir adım atmıyor? Biz de çözüm bulmak amacıyla Mersin'e kendimiz getirelim, kendisi teslim alsın diye teklif ettik. Ancak bu konuda da olumlu bir yaklaşım göremedik. Üstelik kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığımızda bizi rahatsız etmekle suçluyor."Köpeğin ulaşımı konusunda da hassas davrandıklarını ifade eden Bilbay, "Köpek gönderilirken de herhangi bir sorun yaşanmaması için özellikle otobüs yerine arabayla gönderilmesini tercih ettik. Biz elimizden gelen anlayışı gösterdik ama karşılığında aynı anlayışı göremedik" şeklinde konuştu.Köpeğin mikroçipli olduğu yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyleyen Bilbay, bu konuda da şüphe yaşadıklarını belirterek, "Bir de köpeğin mikroçipli olduğu söylendi. Ancak Aydın'da görüştüğümüz bir köpek eğitmeninden aldığımız bilgiye göre köpeğin mikroçipsiz olduğunu öğrendik. Bize verilen bilgilerin doğru olmadığını düşündüren birçok durumla karşılaştık" dedi.