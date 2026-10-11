Muğla'da 454 yıllık tarih çöplerin arasında kaldı: Bir profesörün koruma çağrısı

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Yürütülen çalışmalarla mescit ve türbenin temel kalıntılarının ortaya çıkarıldığını belirten Açıkgöz, ev bölümünün ise bulunamadığını kaydetti. Kalıntıların korunması amacıyla duvarların belirli bir yüksekliğe kadar yükseltildiğini aktaran Açıkgöz, sonraki süreçte alanın yeniden bakımsız kaldığını dile getirdi. Mevcut duruma tepki gösteren Açıkgöz, "Burası böyle mezbelelik bir yer olmaktansa hiç olmazsa bir mimari geleneğin yansıması olarak korumak üzere inşa edildi. Fakat çok acı, burası inşa edildikten sonra içine ağaç dikildi. Yani yarın öbür gün birisi gelir de burada bir türbe vardı, mescit vardı, bunları tekrar ihya edelim dese ağaçları kestirmeyecekler. Fakat yanlış. Ağaçlar sonra dikildi" diye konuştu.