Doktorlar 'Yürüyemez' dedi, o şimdi milli sporcu olmanın hayalini kuruyor

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Profesyonel yüzme kariyerine geçiş sürecini aktaran Erol, "2021 yılında başladım. 2025 yılında geçen sene profesyonel boyuta geçtik. Yenimahalle Belediyesi’nin Paralimpik Yüzme Takımı'nda sporcuyum. İş yerimden beni bu yola teşvik eden arkadaşım var, ona çok teşekkür ediyorum. İyi ki beni bu yola teşvik etmiş. Paralimpik milli olma hedefiyle girdim. Basamak basamak çıkıyoruz ama ilerleyen zamanda nasip olursa paralimpik milli olmak istiyorum. Bir de boğaz yarışlarına katılmayı çok istiyorum; Çanakkale Boğazı olabilir, İstanbul Boğazı olabilir. Artık bu yola girdik, birazcık meyvelerini de toplayalım istiyorum" dedi. Geçirdiği sakatlık döneminde ailesiyle yaşadığı diyaloğu dile getiren Erol, "Bu sene ocak ayında bileğimdeki doku zedelenmesinden dolayı bir, 1,5 aylık bir sakatlık süreci geçirdim. Anneler zaten hakları asla ödenmez, sabaha kadar uyumayan biri. 'Oğlum gitme, aklım sende kalacak' dedi. Ben de 'Düşe kalka büyüdüm. Yolda düşünce yürümekten vaz mı geçiyorum? Ben bu yola devam edeceğim' dedim. Kararlılığımı görünce her zaman destek oldular. Bu aşamaya gelmemde önce Allah, sonra aile desteği, hekimlerin katkıları ve spora bağlılık etkili oldu" diye konuştu.