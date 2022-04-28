Peugeot’dan dayanıklılık işbirliği

PEUGEOT 9X8'in FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ekibine gelişmiş dijital araçlar sağlamak için PEUGEOT SPORT, dijital dönüşümde Capgemini ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladı. Marka, bu yaz üst sınıf dayanıklılık yarışlarına geri dönmeye hazırlanırken, devrim niteliğindeki hibrit Hypercar'ın performansını hem simülatör hem de yarış pisti ortamında daha da ileriye taşımak için Capgemini’nin veri ve yapay zekâ uygulamaları uzmanlığından yararlanacak. Bu yeni ortaklık aynı zamanda her iki şirketin de enerji geçişine olan bağlılığını gözler önüne seriyor.