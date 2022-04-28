Mercedes’ten yeni T serisi!

Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, arka koltukta üç adede kadar çocuk koltuğu dahil olmak üzere tüm aileyi rahat ettiren iç mekan ve çeşitli aktivitelere yönelik ekipman için bolca depolama alanı sunmasıyla çok amaçlı araçlar arasında yeni bir seriyi işaret ediyor. Sürgülü yan kapılar sayesinde hızlı ve kolay kabin erişimi ve esnek yükleme olanakları sunuluyor. Yedi hava yastığı ve çok sayıda sürüş destek sistemi dahil olmak üzere kapsamlı bir standart güvenlik donanımı, onu aileler ve aktif yaşam-eğlence meraklıları için ileri teknolojili ve güvenilir bir yol arkadaş haline getiriyor.



Motor seçenekleri



Yeni T-Serisi’nin başlangıç seviyesini 102 HP (75 kW) benzinli motor ve manuel şanzıman ile T 160 oluşturuyor. Bu modelin WLTP’ye göre karma yakıt tüketimi: 6,7 ile 7,2 lt/100 km arasında değişirken, karma CO2 emisyon değerleri 153 ile 162 gr/km olarak açıklanıyor. Beş koltuklu T-Serisi, 4498 milimetre uzunluğa, 1859 milimetre genişliğe ve tavan barları olmadan 1811 milimetre yüksekliğe sahip. Ayrıca daha sonra uzun dingil mesafesine sahip yedi koltuklu bir versiyonun da üretilmesi planlanıyor. Avrupa’da satışa sunulacak aracın Türkiye’ye ithalatı henüz planlanmıyor.