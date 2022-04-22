Jaguar ve Land Rover 2030 hedeflini açıkladı!

Jaguar Land Rover, araç üretimi ve lojistiği dahil olmak üzere kendi faaliyetlerinden kaynaklanan kapsam 1 ve kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 46 oranında azaltmayı taahhüt ediyor. Jaguar Land Rover, satın alınan mal, hizmet ve satılan ürünlerin kullanımından kaynaklı Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını ise 2020 Mali Yılı baz alınarak 2030 Mali Yılına kadar satılan araç başına yüzde 54 azaltacağını açıkladı.



2030 önemli eşik



Reimagine Stratejisi doğrultusunda 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlayan markalar için 2030 yılı hedefleri önemli bir eşik anlamına geliyor. Jaguar Land Rover, iklime verdiği önemi değer zincirindeki karbon ayak izini en aza indirerek hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu yüzden de sürdürülebilirliği grubun DNA'sına yerleştiriyor. Jaguar Land Rover, COP26 İklim Konferansı sırasında Paris Anlaşması uyarınca ve SBTi’nin yönlendirmesiyle iş hedefini ‘’1,5°C emisyon azaltma’’ olarak belirlemişti. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Jaguar Land Rover, şirket çapında ortaya çıkan emisyon seviyeleri hakkında raporlar hazırlamaya ve hedef takibini yapmaya devam ediyor.