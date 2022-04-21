BMW 7 Serisi elektriklenecek!

BMW’nin 45 yıllık geçmişe sahip olan amiral gemisi modeli BMW 7 Serisi'nin 7. Jenerasyonu, BMW Group Dingolfing Fabrikası'nda içten yanmalı, hibrit ve tam elektrik motorlu üç versiyonuyla üretilecek. Dingolfing Fabrikası, BMW Group'un yeşil, dijital ve sürdürülebilir tesisi olarak öne çıkıyor. Tesisin bu özellikleri sayesinde üretim esnasında çevreye olan zararı azaltma adına otomobillerin parçaları ikincil materyallerden üretiliyor.



Elektrikli 2023'te gelecek



Yeni BMW 7 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu i7 xDrive60 ise her açıdan sıfır emisyonlu olduğunu vurguluyor. Opsiyonel olarak sunulan M Excellence paketi ise tamamen elektrikli Yeni BMW 7 Serisi'ne markaya özgü dinamizm katıyor. 2023'te sunulması planlanan Yeni BMW 7 Serisi'nin M versiyonları, hem görsel hem dinamik açıdan farklılaşacak.





Yeni BMW 7 Serisi'nde biri metalik olmayan toplam 10 farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor. BMW Individual olarak iki ayrı renk tonunda Yeni BMW 7 Serisi siparişi verilebilecek. Yeni BMW 7 Serisi Avrupa'da ilk etapta tamamen elektrikli BMW i7 xDrive60 versiyonuyla satışa sunulacak. WLTP normlarına göre 625 km'ye varan menzil sunan bu modeli ön ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru hareket ettiriyor. Toplamda 544 beygir güç ve 745 Nm tork üreten Yeni BMW 7 Serisi i7 xDrive60, DC şarj istasyonunda yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa sadece 34 dakikada ulaşabiliyor.