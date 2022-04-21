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    Otomobilden motosiklete dönüyorlar!

    Bireyselleşme, doğaya dönüş ve maddi kaygıların kullanıcıyı otomobilden motosiklete yönlendirmeye başladı.

    21.04.2022 - 18:02 |
    Otomobilden motosiklete dönüyorlar!

    Türkiye’de motosiklet kullanım oranları Avrupa’nın çok gerisinde olmasına rağmen pandeminin de etkisiyle motosiklet satışlarında son 2 yılda büyüme gözleniyor. Yamaha Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya bireyselleşme, doğaya dönüş ve maddi kaygıların kullanıcıyı otomobilden motosiklete yönlendirmeye başladığını kaydetti. Kaya, “ Daha ekonomik, çevreci ve atak olan motosiklet bireylerin ihtiyaç listesinde yerini almaya başladı. Kurye sektörünün de canlanmasıyla hızla büyüyen pazar geçen yıl yüzde 23’lük artışla 255 bin adede ulaştı” dedi.

    Çip krizi tedarikte sorun yaratıyor

    Sektör yetkilileri tedarikte sorunlar yaşanmasa 2022’de satışların 400 bine ulaşabileceğini söylüyor. Son 2 yılda hiç motosiklet kullanmamış yaklaşık 200 bin kişi motosiklet ile tanışarak getirdiği kolaylık ve ekonomikliği yaşamaya başladı. Ürün tedarikinde yaşanan sorunlar olmasa 2022’de toplam satışların 400 bin adeti geçebileğini söyleyen MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Başkanı Başarı Erbaş ,” Mevcut koşullarda 2022 yılında pazarın 260 bin civarında satışla kapatacağını öngörüyoruz” dedi.

    Satışlar yüzde 4.3 büyüdü

    2022 Ocak-Şubat aylarına göre genel satışların yüzde 4,3 büyüme ile seyrini sürdürdüğünü kaydeden Erbaş şöyle devam etti: “ Ülkemizde yaklaşık 25 milyon araç var bunlardan 3.7 milyonu iki tekerlekli araçlar. Hedef 2030’da kazaların azaltılması ve mobilite kavramlarının gelişmesi ile sektörün daha da canlanması. Mobilitede daha iyi bir dünya yaratma göz önünde bulundurarak her gün güvenliğe daha fazla yatırım yapılıyor. Motosikletlerde emisyon değerleri Euro 5'te düştü ve artan çevre bilinci ile daha az karbon salınımı için üreticiler sürekli gelişim halindeler. İleride elektirikli motosikletlerin payının daha da artacağının sinyallerini otomobille paralel olarak motosiklette de görmeye başladık”

    Otomobilden motosiklete dönüyorlar



    Motosiklet Çalıştayı yapılacak

    Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın MOTED yöneticilerini kabul ettiğini belirten Erbaş ,”Toplantıda Bakanımıza sektörün ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerini sunduk. Ülkemizde imal edilen araçlarda %60 yerli parça kullanımının sağlanması halinde, yılda 1milyar dolar düzeyinde üretim değeri yapabilecek yeteneğe sahibiz. B sınıfı ehliyetle kullanma sınırının 50 yerine “hafif güçteki 125cc’ye çıkarılmasının faydalarını sunduk. Bakanımız ülkemizde motosiklet sektörünün bir endüstri haline dönüşmesi konusunda uygulanması gereken regülasyonların görüşüleceği “Motosiklet Çalıştayının” yapılması talimatını verdi. Gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra çalıştayın tarihi belirlenecek” dedi.

    Motobike 24 nisana kadar İstanbul’da

    MOTED’in desteklediği Motobike İstanbul 2022 Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları fuarı, 21 - 24 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. En son 2020’de pandemi öncesinde yapılan fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmişti. İki yılın ardından kapılarını aralayan fuarın ürün teşhiri ve görsel çekiciliğini direkt satış performansına yansıttığını söyleyen MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk,”Fuar bu özelliği ile üretici firmaları çekerken, tüketicilere de birçok ürünü bir arada inceleme fırsatı sunmuyor. Fiyat ve kalite karşılaştırmaların yapılmasına olanak veriyor” dedi.

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