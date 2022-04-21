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    OtomobilAvrupaâ€™da otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 18.8 düÅŸtü!
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    Avrupaâ€™da otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 18.8 düÅŸtü!

    AB Ã¼lkelerinin otomobil pazarÄ±nda 2022 Mart ayÄ±nda %18,8 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. Â

    21.04.2022 - 17:53 |
    Avrupaâ€™da otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 18.8 düÅŸtü!

    Otomobil pazarÄ± 2022 Mart ayÄ±nda 2021 Mart ayÄ±na gÃ¶re %18,8 azaldÄ± ve toplam 1.127.077 adet seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. 2021 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda Avrupa otomobil pazarÄ± 1.387.985 adetti. AB (26),UK ve EFTA Ã¼lkeleri toplamÄ±na gÃ¶re hazÄ±rlanan raporda, otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± 2022 Ocak-Mart dÃ¶neminde %10,6 azaldÄ±. Otomobil pazarÄ± 2022 Ocak-Mart dÃ¶neminde 2021 yÄ±lÄ± aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %10,6 azaldÄ± ve toplam 2.753.256 adet seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. Â 

    TÃ¼rkiye 6.Pazar olduÂ 

    2022 Mart ayÄ± sonunda TÃ¼rkiye, geÃ§en mine gÃ¶re %25,3 azalÄ±ÅŸ ve 116.834 adet ile Avrupa otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±ralamasÄ±nda 6. Ã¼lke olarak yer aldÄ±.2022 Mart ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re en fazla dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶steren pazarlar sÄ±rasÄ±yla %39,5 ile Ä°sveÃ§, %38,4 ile Danimarka ve %34.5 ile Slovenya oldu. GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re en fazla bÃ¼yÃ¼me gÃ¶steren pazarlar ise sÄ±rasÄ±yla %52,3 ile Ä°zlanda, %40.4 ile Ä°rlanda ve %40,2 ile Romanya oldu.

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