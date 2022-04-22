Elektrikli Mercedes'lerin marka elçisi belli oldu!

Mercedes-Benz’in 2029’dan itibaren sadece elektrikli otomobil üretme ve sıfır karbon emisyonu vizyonunu ortaya koyduğu sürdürülebilirlik temalı reklam filmi için kameraların karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, reklam filminde kullanılan 649 km menzile sahip tamamen elektrikli EQS’i özel hayatında da sürmeye devam edecek. Mercedes-Benz markasının tamamen elektrikli modelleri, Mercedes-EQ alt markası altında Türkiye’de satışa sunulmaya devam ediyor.

Tamamen elektrikli ilk modeli EQC’nin ardından 2022’de satışa sunulan EQS, markanın lüks sınıfındaki ilk elektrikli temsilcisi. Mercedes-EQ markasının bu sene içinde satışa sunulması planlanan diğer modelleri, EQA, EQB ve EQE olacak.