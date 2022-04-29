Avrupa’daki ticariler için “Ford Pro” devreye giriyor!

Ford markası “Ford Pro” iş alanı ile global cironun 2019’a kıyasla %67 artarak 2025 itibarıyla 45 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor. Çalışma sürelerini artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla tasarlanan dijital çözümlerini tanıtan Ford Pro, Avrupa’daki ticari araç filoları için üretkenlikte değişikliklerin sinyalini verdi.

Konvansiyonel motorlara da hizmet

Ford’un her ölçekte ticari müşteriye üretkenliklerini hızlandırmak için çözümler sunmaya odaklı yeni global iş alanı olan Ford Pro, İspanya’da tanıtıldı. Ford Pro sistemi ile ticari araçlar için yazılım, şarj, servis ve finansman hizmetlerini bir arada sunarak filo operasyonlarının yürütülmesi ve bağlantılı- elektrikli araçları benimsenmesi için tek bir platform sağlanıyor. Ford Pro, araçları dizel veya benzinli, tam elektrikli, hatta Ford’dan başka bir marka olsun, müşterilerin filolarını rakipsiz kolaylık ve verimlilikle yönetmelerine yardımcı olacak tam entegre ve dijital öncelikli çözümler sunacak.

ABD’de maliyetleri düşürdü

Ford Pro'nun bu yılın başlarında piyasaya sürüldüğü ABD'de, web tabanlı filo yönetimi araçlarını içeren entegre çözümlerinin, filo sahipliğinin toplam maliyetini yüzde 10'dan yüzde 20'ye kadar azaltabileceği gösterildi. Toplantıda Gölcük’te üretilen ve henüz üretim hattından çıkmadan Avrupa7da 5 bin adetten fazla sipariş alan tam elektrikli yeni E-Transit’in test sürüşleri de gerçekleşti.

4 yeni elektrikli ticari

Ford, Transit serisine dört yeni tam elektrikli modelin ekleneceğini duyurdu. Yeni 1 tonluk Transit Custom ve Tourneo Custom çok amaçlı araç 2023’te, daha küçük, yeni nesil Transit Courier ve Tourneo Courier çok amaçlı araç ise 2024’te sunulacak. Avrupa’da satılan tüm Ford ticari araçlarının yarısı müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre modifiye edilebilecek.

Sistem Türkiye’ye de gelecek

Ford Otosan Genel Müdür yardımcısı Özgür Yücetürk Ford Pro markasının önümüzdeki aylarda Türkiye’de devreye gireceğini belirterek özellikle elektrikli ticarilerin daha yoğun devreye girdiği 2023’te hızla gelişeceğini söyledi. Ford Pro Özel Araçlar ekibinin müşterilerin gereksinimlerini anlamaya ve onlar için özelleştirilmiş çözümler sunmaya odaklanacaklarını belirten Yücetürk, “Ford Pro Özel Araçlar, kurum içi mühendislik uzmanlığıyla hem elektrikli hem de içten yanmalı araçlarda, yüksek performanslı parça yükseltmeleri, yardımcı batarya ve yakıt sistemleri, işaret lambaları ve römork elektriği gibi özellikler için hazırlık paketleri sunarak araç kapasitesini daha da artırabiliyor” diye konuştu.