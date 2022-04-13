2’inci el araçta “yenileme” dönemi!

Türkiye’deki 2.el araç pazarı gün geçtikçe büyüyor ve kurumsallaşıyor. Firmalar rekabette bir adım öne çıkmak için yeni uygulamaları hayata geçiriyorlar. Bazı markalar 2.el araçlara ek garanti süresi tanımlıyor. 2. el alım satımı yapan firmalar ise geçtiğimiz günlerde yeni bir uygulamaya start verdi. 2.el araç ticareti platformlarından VavaCars, bünyesinde satışı yapılacak araçların bakım, tamir ve ekspertizlerini yapmak için bir tesis hizmete açtı. .

Yeni iş modeli

2. el otomotiv sektörüne getirilen yenilikEkspertiz ve Yenileme Merkezlerinde (IRC), araçların ekspertiz, boyasız göçük giderme, mekanik bakım gibi bakımları uzman ekip tarafından yapılıyor. IRC’ler; ikinci el araçların ekspertiz hizmetleriyle birlikte; yıkama, kalite kontrol, mekanik servis, boyasız onarım servisi, kuaför servisi, fotoğraf stüdyosu gibi istasyonları tek çatı altında birleştiren bir iş modeli olarak öne çıkıyor. RFID ile araç ve süreç takibi, girdap akımı frenleme teknolojisi kullanılan bu istasyonlar; test ve yol simülasyon cihazları yapay zeka tabanlı simülasyon teknikleri ve tam otomatik fotoğraf teknolojileriyle donatılmış durumda. Marka, Ankara’da da bir IRC açmayı planlıyor.