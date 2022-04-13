8 yılda 30 elektrikli model geliyor!

Honda'nın 2022 yılı için bütçelenen genel Ar-Ge harcamaları ise yaklaşık 65 milyar dolar olacak. Honda, yaklaşık 343 milyon dolar yatırım ile tamamen katı pillerin üretimi için bir hat kuracak ve 2024 baharında üretimine başlama hedefiyle araştırmayı daha da hızlandıracak. Bu gelişmeler sonucunda Honda, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.



2050 hedefi



Honda’nın hedefi 2025 yılına kadar üçte bir oranında azalma kaydetmek. Honda, küresel otomobil üretimiyle ilgili maliyetlerinde de 2018'de kaydedilen maliyetlere kıyasla yüzde 10'luk bir azalma hedefiyle çalışıyor. Honda, mevcut işletmeleri sağlamlaştırarak kaynak üretme çabalarını hızlandırmaya ve bu kaynakları elektrifikasyona ve yeni büyüme hazırlığına yatırmaya devam edecek.Motosikletler, otomobiller, güç ürünleri, dıştan takma motorlar ve uçaklar dahil olmak üzere yılda yaklaşık 30 milyon adet mobilite ürünün satışı ile dünyanın en büyük güç ünitesi üreticisi olan Honda, 2050 yılına kadar dahil olduğu tüm ürünler ve kurumsal faaliyetler için karbon nötrlüğü gerçekleştirmeyi ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.



Elektrifikasyon sürecini güçlendirecek



Honda, geçmişte organizasyonunu motosiklet, otomobil ve güç ürünlerine göre bölmüştü ancak bu mali yıl itibariyle gelecekteki rekabet gücünün çekirdeğini oluşturacak teknoloji alanları, ilgili ürün bazlı organizasyonlarından taşınarak yeni oluşturulan İş Geliştirme Operasyonları altında birleştirildi. Honda’nın yeni organizasyon alanları ise; elektrikli ürünler ve hizmetler, pil, enerji, Mobil Güç Paketi, hidrojen ve tüm temel alanları birbirine bağlayan yazılım/bağlı teknolojiler şeklinde değiştirildi. Bu değişiklikle Honda, hareket etme hızını artırarak ürünleri arasındaki "etki alanları arası" sinerji etkisini çoğaltacak.



343 milyon dolarlık yatırım



Honda, elektrikli araç çağındaki en önemli zorluğun pillerin küresel tedariki olduğunu belirterek akü tedarik stratejisi için iki temel yaklaşımını duyurdu. Birinci olarak Honda, dış ortaklığı güçlendirerek her bölgede sıvı lityum iyon pillerin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak. Kuzey Amerika: Honda, Ultium pillerini GM'den tedarik edecek. GM'den ayrı olarak Honda, pil üretimi için bir ortak girişim şirketi kurma olasılığını araştırıyor. Çin, Honda’nın CATL ile iş birliğini güçlendirirken Japonya da Envision AESC'den mini elektrikli araçlar için pil tedarik edecek. İkinci olarak ise; Honda, yeni nesil pillerin bağımsız araştırma ve geliştirmesini daha da hızlandıracak. Honda, şu anda geliştirilmekte olduğu tamamen katı hal pilleri, 2024 baharında çalışır hale getirmek amacıyla yaklaşık 343 milyon dolar yatırım yaparak bir üretim hattı oluşturacak. Honda, yeni nesil pillerini yeni modellere uyarlamayı hedefliyor. 2020'lerin ikinci yarısından itibaren pazara sunulacak.



2 milyondan fazla üretim yapacak



Honda, yeni EV modellerini piyasaya sunmak için de özel planlamalar yapıldığını duyurdu. Şu andan itibaren 2020'lerin ikinci yarısına kadar Honda, her bölgenin pazar özelliklerine göre uyarlanmış ürünler sunacak. Kuzey Amerika Honda, 2024’te GM ile ortaklaşa geliştirilmekte olduğu iki orta ve bir büyük boyutlu EV modelini tanıtacak. Çin, 2027 yılına kadar toplam 10 yeni EV modeli tanıtırken; Japonya, 2024'ün başlarında ilk olarak 1 milyon yen fiyat aralığında ticari kullanımlı bir mini EV modelini piyasaya sürecek. Ardından Honda, kişisel kullanımlı mini-EV'leri ve EV SUV'larını zamanında tanıtacak. 2020'lerin ikinci yarısından sonra EV'lerin popülerleşme zamanı olacağını varsayan Honda, küresel bir perspektiften en iyi EV'leri tanıtmaya başlayacak. Honda, 2026’da donanım platformu ile yazılım platformunu birleştiren bir EV platformu olan Honda e: Architecture'ı benimsemeye başlayacak. GM ile yapılan ittifak sayesinde Honda, Kuzey Amerika'dan başlayarak 2027'de benzinle çalışan araçlar kadar rekabetçi olacak bir maliyet ve menzile sahip uygun fiyatlı EV'leri piyasaya sürecek. Bu girişimler aracılığıyla Honda, 2030 yılına kadar ticari amaçlı mini elektrikli araçlardan amiral gemisi sınıfı modellere kadar eksiksiz bir ürün yelpazesiyle dünya çapında 30 EV modelini piyasaya sürmeyi ve yılda 2 milyondan fazla üretim yapmayı planlıyor. Honda, EV üretim operasyonlarına özel olarak Çin'de Wuhan'ın yanı sıra Guangzhou'da bir EV tesisi kurmayı planlıyor. Ayrıca Kuzey Amerika'da da özel bir EV üretim hattı açılması düşünülüyor.



2 yeni spor model



Honda, karbon nötr ve elektrifikasyona yönelik çalışmalarının yanı sıra müşterilerine keyifli bir sürüş yaşatacak modeller de sunacak. “Sürüş keyfi”, elektrifikasyon çağında bile Honda modellerine aktarılarak Honda'nın evrensel spor zihniyeti ve ayırt edici özellikleri öne çıkacak. Honda, bir uzmanlık ve bir de amiral gemisi olmak üzere iki spor modelini tanıtacak.