Yeni MG ZS iki yeni benzinli versiyonuyla Türkiye’de!

Elektrikli ZS modelinin benzinli versiyonlarını da ülkemizde satışa sunuldu. 2017 yılından beri dünyada 500.000’in üzerinde müşteriyle buluşan, 4.323 mm uzunluğu ile sınıfının en büyük modeli olan ZS, geniş iç hacmi ve sportif tasarımı ile MG ailesinin Türkiye’deki en yeni üyesi oluyor. 448 litrelik bagaj kapasitesiyle dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ZS, 10.1 inçlik dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneline sahip. ZS’in, 106 HP güç üreten 1,5 litrelik atmosferik benzinli ve manuel şanzımanlı versiyonu 449 bin TL’den başlarken, 111 HP’lik 1,0 litrelik turbo benzinli tam otomatik modeli ise 579 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.