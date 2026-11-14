Susuz yetişiyor, aylarca bozulmuyor! 120 ton üretildi, Kütahya’nın o eşsiz lezzeti coğrafi işaret yolunda

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Köy Muhtarı Ahmet Özçelik, köyde yaklaşık 200 dekar alanda kavun üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl rekoltenin 120 ton civarında olduğunu ifade etti. Özçelik, üreticilerin pazarlama konusunda da başarılı bir sezon geçirdiğini kaydetti.