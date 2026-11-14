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Susuz yetişiyor, aylarca bozulmuyor! 120 ton üretildi, Kütahya’nın o eşsiz lezzeti coğrafi işaret yolunda

14.11.2026 - 17:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen ve kış boyunca bozulmadan saklanabilen organik kavunda bu yıl yaklaşık 120 ton rekolte elde edildi. Kendine has aroması ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan yöresel lezzet için coğrafi işaret süreci başlatılıyor.

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1Susuz yetişiyor, aylarca bozulmuyor! 120 ton üretildi, Kütahya’nın o eşsiz lezzeti coğrafi işaret yolunda

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde coğrafi işaret sürecine geçilecek olan organik kavunda bu yıl yaklaşık 120 ton ürün elde edildi.

2Susuz yetişiyor, aylarca bozulmuyor! 120 ton üretildi, Kütahya’nın o eşsiz lezzeti coğrafi işaret yolunda

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Göncek köyünü ziyaret ederek hasat edilen kavunların depolandığı alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyarette üreticilere kavunların uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve pazarlanması konusunda bilgilendirme yapıldı.

3Susuz yetişiyor, aylarca bozulmuyor! 120 ton üretildi, Kütahya’nın o eşsiz lezzeti coğrafi işaret yolunda

Köy Muhtarı Ahmet Özçelik, köyde yaklaşık 200 dekar alanda kavun üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl rekoltenin 120 ton civarında olduğunu ifade etti. Özçelik, üreticilerin pazarlama konusunda da başarılı bir sezon geçirdiğini kaydetti.

4Susuz yetişiyor, aylarca bozulmuyor! 120 ton üretildi, Kütahya’nın o eşsiz lezzeti coğrafi işaret yolunda

Kendine has aroması ve susuz yetiştirilme yöntemiyle öne çıkan Göncek kavunu, kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Kışlık kavun olarak bilinen ürün, serin mevsim şartlarına uygunluğu ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesi sayesinde bölge üreticileri için önemli bir tarımsal değer oluşturuyor.

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