Aprilia’nın “Toureg”i Türkiye’de!

Aprilia Tuareg, ikisi tamamen kişiselleştirilebilir 4 farklı sürüş modu, hız sabitleyici ve çekiş kontrol sistemi, devre dışı bırakılabilen ve kişiselleştirilebilen ABS modları, özelleştirilebilir motor haritaları ile motor freni modları ve 240 mm hareket mesafeli süspansiyonları ile asfalt kullanımında idel bir performans sunarken, yüksek yapısıyla maceracı kimliğini de ortaya koyarak en zorlu koşulları dize getiriyor. Tuareg 660, özel donanımları ile 259.900 TL’den başlayan fiyatı ile motosiklet severlerle buluştu.