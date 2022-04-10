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    OtomobilTürkiye’de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu!
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    Türkiye’de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu!

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı.

    10.04.2022 - 14:45 |
    Türkiye’de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu!

    Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı; “Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Renault Taliant.”10 Mayıs tarihindeki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucunda en fazla puanı alan model, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” dallarında da ödül verilecek.

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