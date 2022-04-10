Türkiye’de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu!

Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı; “Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Renault Taliant.”10 Mayıs tarihindeki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucunda en fazla puanı alan model, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” dallarında da ödül verilecek.