'Bergen' filmi rekora koşuyor!

İlk üç günde 718 bin 43 kişinin izlediği Bergen filmi, ikinci hafta sonunda 981 bin 187 seyirciyi sinema salonlarına çekti. Yapım, 'ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri' sıralamasında 39’uncu sıraya yerleşti. 'Bergen' toplam 2 milyon 644 bin 300 seyirci rakamına ulaştı.

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren filmlerden 'Adanış Kutsal Kavga' 42 bin 56, 'İlk Seans: NMSM' 20 bin 710 kişi tarafından izlendi. 'Dilber Ay' ise 6’ncı haftasında 667 bin 881 seyirciye ulaştı.

Farah Zeynep Abdullah’ın önceki filmi 'Bizim İçin Şampiyon' 22 hafta vizyonda kalmış ve 2 milyon 578 bin 74 seyirci tarafından izlenmişti.