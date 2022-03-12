Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok

'Acıların kadını' olarak anılan Belgin Sarılmışer’in hayatının anlatıldığı filmde sanatçıyı canlandıran Farah Zeynep Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor” dedi.

"YAŞADIĞI ACILARIN TARİFİ YOK"



Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini belirten oyuncu, “Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok” şeklinde konuştu.

"ŞARKILARINI REFERANS ALDIM"



Farah Zeynep Abdullah, “Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen’in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.