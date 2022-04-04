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'Afara' fragmanı yayınlandı!

Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın yapacağı eğlence programı Afara yakında Kanal D'de başlıyor!

04.04.2022 - 10:02 |
'Afara' fragmanı yayınlandı!

Kanal D’nin, sunuculuğunu sevilen isim Uğur Aslan’ın yapacağı yeni müzik ve eğlence programı Afara çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği programın tanıtım filmi ekrana gelir gelmez hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük övgü aldı.

Uğur Aslan’ın ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılarla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı “Afara” çok yakında Kanal D’de…

 İŞTE FRAGMAN;

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